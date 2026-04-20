Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik desteklerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projelerle öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençler için kapsamlı bir deneme sınavı organizasyonu düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından organize edilen TYT deneme sınavı, şehir genelindeki lise son sınıf öğrencileri ile mezun gençleri bir araya getirecek. Tamamen ÖSYM formatında hazırlanacak sınav, katılımcılara gerçek sınav atmosferini deneyimleme imkânı sunarken, aynı zamanda bilgi düzeylerini ölçme ve eksiklerini görme fırsatı sağlayacak.

Ödül Çanakkale Gezisi

Deneme sınavı, 16 Mayıs Cumartesi günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sınava katılan öğrenciler arasında başarı gösteren ilk 100 kişi ise anlamlı bir ödülle buluşturulacak. Dereceye giren gençler, tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale’yi kapsayan özel bir gezi programına katılma hakkı elde edecek.

Başvurular Çevrimiçi Alınmaya Başlandı

Gençlerin hem akademik hem de kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bu organizasyon, öğrencilere motivasyon kazandırmayı da hedefliyor. Özellikle sınav sürecinde olan gençlerin kendilerini deneme, zaman yönetimini geliştirme ve sınav stresini azaltma açısından önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TYT deneme sınavına başvurular çevrimiçi olarak alınmaya başladı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/04/20/pusula-maras-tyt-deneme-sinavi-basvuru-formu internet adresinden başvuru formunu doldurarak kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Başvurular için son tarih ise 1 Mayıs Cuma.