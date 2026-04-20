Valilikten Güncel Bilgilendirme

Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan’da Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırının ardından yaralanan öğrencilerin tedavi sürecine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralı öğrenciler için yoğun bir şekilde çalıştığı vurgulandı.

1 Öğrenci Taburcu Edildi

Valilik verilerine göre saldırıda yaralanan öğrencilerden biri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu gelişme, aileler ve kamuoyunda bir nebze de olsa umut oluşturdu.

7 Öğrencinin Tedavisi Sürüyor

Yetkililer, 7 öğrencinin hastanelerde tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Uzman ekiplerin gözetiminde sürdürülen tedavi sürecinin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

5 Öğrenci Yoğun Bakımda

Açıklamada 5 öğrencinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği ve gerekli tüm müdahalelerin yapıldığı bildirildi.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Valilik, yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili kurumlar tarafından anbean izlendiğini ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.