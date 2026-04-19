Kahramanmaraş’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkisini artıran yağış, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar suyla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı. Yağışın etkisi yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmadı. Kırsal mahallelerde de olumsuzluklar yaşanırken, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Yer yer küçük çaplı toprak kaymaları meydana gelirken, ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, özellikle iş çıkışı saatlerine denk gelen sağanak trafik yoğunluğunu artırdı. Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri su tahliyesi için bölgede çalışma başlattı.