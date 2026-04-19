Kahramanmaraş’ta yaşanan elim saldırının ardından şehir adeta tek yürek oldu. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı, tüm Türkiye’yi derinden sarsarken, kentte birlik ve beraberlik duygusu en güçlü şekilde hissedildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlar, düzenlenen cenaze törenleriyle dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Acılı ailelerin yanında olmak isteyen vatandaşlar, cenazelere yoğun katılım sağlarken taziye ziyaretleri de günlerdir aralıksız devam ediyor.

Yaşanan acı olayın ardından kent genelinde hızlı bir koordinasyon sağlanırken, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları süreci yakından takip ederek destek mekanizmalarını devreye aldı. Psikososyal destek ekipleri sahaya yönlendirilirken, güvenlik ve sağlık birimleri de bölgede teyakkuz halinde görev yaptı.

Acı günde AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri de sahadaydı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Vahit Kirişci başta olmak üzere Dr.Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof.Dr.Mehmet Şahin, Dr.İrfan Karatutlu ve Mevlüt Kurt cenaze törenlerine ve taziye ziyaretlerine katılarak ailelerin acısını paylaştı, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan bu acı olay, derin bir iz bıraksa da şehirde sergilenen dayanışma ve koordinasyon örneği dikkat çekti. Vatandaşların birbirine kenetlendiği, kurumların eşgüdüm içinde hareket ettiği bu süreçte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarken, yaraların birlikte sarılacağı mesajı verildi.