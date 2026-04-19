Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından şehirde anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Edeler Grubu, Çıkmaz Sokak, Çarşı Maraş, Ultra Aslan Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş Genç Fenerliler taraftar gruplarının öncülüğünde düzenlenen programda, hayatını kaybeden 9 kişi anıldı.

“Acımız bir, yasımız ortak” mesajıyla bir araya gelen tribün oluşumları, renklerini bir kenara bırakarak birlik ve dayanışma örneği sergiledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, kaybedilen canlar için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi ve duygusal anlar yaşandı.

Toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların katıldığı anma programı, kardeşlik ve birlik mesajlarıyla sona erdi.