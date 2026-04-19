Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından önemli bir karar alındı.

Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği olay sonrası, öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin talepleri doğrultusunda Ayser Çalık Ortaokulu, Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Alınan karar kapsamında, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesi kararlaştırıldı.

Yeni eğitim adresinde hazırlıklar tamamlanırken, Ayser Çalık Ortaokulu’na ait tabela da Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nun girişine asıldı.

Yetkililer, öğrencilerin eğitim sürecinin aksamaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.