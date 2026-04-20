Haftaya Yağışla Başladı

Kahramanmaraş’ta yeni hafta gök gürültülü sağanak yağışla başladı. Pazartesi günü hava sıcaklığı 9 ila 19 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 45 ile 96 arasında seyrediyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Salı Günü Kısa Süreli Nefes

Salı günü kent genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ila 21 derece arasında ölçülürken, yağışın yer yer etkisini azaltması öngörülüyor.

Ancak bu durumun geçici olduğu ve hafta ortasında yağışların yeniden etkisini artıracağı ifade ediliyor.

Çarşamba ve Perşembe Yağış Zirve Yapacak

Hafta ortasından itibaren Kahramanmaraş’ta yağış yeniden kuvvetleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Çarşamba: 9 - 22°C

Perşembe: 11 - 21°C

Nem oranının yüzde 90 seviyelerine kadar çıkması beklenirken, ani sağanaklar ve yerel su baskınlarına karşı uyarılar yapılıyor.

Cuma Günü Yağış Devam Ediyor

Haftanın son iş gününde de yağış etkisini sürdürecek. Cuma günü sıcaklık 9 ila 23 derece arasında değişirken, sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

