Öğrenci ve Öğretmenler Tribünde Ağırlandı

Kahramanmaraş’ta Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor’un Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldiği 2. Lig mücadelesi, anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırının ardından, kent genelindeki öğrenci ve öğretmenler moral amacıyla stadyuma davet edildi. Tribünlerde yerini alan davetliler, hem takımlarını destekledi hem de birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Protokolde Duygulandıran Detay

Karşılaşmada en dikkat çeken anlardan biri ise hayatını kaybedenlerin unutulmaması oldu. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ve öğrencilerin fotoğrafları, protokol koltuklarına yerleştirildi.

Bu anlamlı jest, tribünlerde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

“Acımız Büyük” Pankartı ile Sahaya Çıktılar

Futbolcular, sahaya “Acımız büyük, başımız sağ olsun” yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Stadyumda oluşan sessizlik, yaşanan acının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kulüp Başkanından Birlik Mesajı

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, maç sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ın kısa süre içinde iki büyük acı yaşadığını vurguladı.

Depremin ardından yaşanan okul saldırısının tüm şehri derinden sarstığını ifade eden Akarca, kulüp olarak öğrenci ve öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti.

Akarca, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, gençlerin doğru yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı ve yaralı öğrenciler için iyi haberler beklediklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu

Duygu dolu karşılaşma, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek şehirde birlik ve dayanışmanın güçlü bir simgesi haline geldi.

Kahramanmaraşlılar, hem tribünde hem sahada verdikleri mesajla, acının paylaşıldıkça hafiflediğini bir kez daha gösterdi.