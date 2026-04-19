Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların birbirine bıçakla saldırmasıyla kontrolden çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga çevrede paniğe neden oldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların tespit edilmesi ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.