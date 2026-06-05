Özel Hamidiye Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katıldı.

Program boyunca özel gereksinimli bireyler, kendileri için hazırlanan oyunlar, sosyal aktiviteler ve eğlenceli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinlik alanında katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Toptaş, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Toptaş, belediye olarak bu bireylerin eğitim, sosyal yaşam ve etkinliklerle hayata daha güçlü tutunabilmeleri için çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti.

Etkinlik, hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri için unutulmaz ve moral dolu bir gün olarak hafızalarda yer etti.