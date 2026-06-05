Erdoğan, faiz temelli ekonomik yapıların adalet ve bereketi zedelediğini belirterek, İslam iktisadının adalet, dayanışma, risk paylaşımı ve sosyal refah gibi değerler üzerine inşa edildiğini vurguladı. Katılım finans sisteminin küresel finans mimarisine önemli katkılar sunabilecek güçlü bir model olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben ise Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğiyle İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi”nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin güçlü bankacılık altyapısıyla küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen süreci başarıyla yönettiğini ifade etti.

Akben, katılım bankacılığında önemli bir büyüme yaşandığını belirterek sektörün aktif büyüklüğünün 4,7 trilyon liraya ulaştığını, fonlama kalemlerinde de kayda değer artışlar görüldüğünü aktardı. Katılım bankacılığının pazar payının da istikrarlı şekilde yükseldiğini kaydetti.

Faizsiz finans sisteminin gelişiminde önemli rol üstlenen Mehmet Ali Akben’in öncülüğünde, katılım bankacılığı alanında yeni bir yapısal dönüşüm için yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da destek verdiği bu sürecin, katılım finans sistemini daha kurumsal, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Kahramanmaraşlı Mehmet Ali Akben’in katılım finans alanındaki çalışmaları, hem ekonomi çevrelerinde hem de memleketinde memnuniyetle karşılanıyor. Akben’in sektöre sağladığı katkıların, Türkiye’nin alternatif finans modellerinde uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmasına önemli destek sunduğu değerlendiriliyor.

Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ile Akben’in yürüttüğü çalışmaların örtüşmesi ise katılım finansın geleceği açısından güçlü bir sinerji olarak görülüyor.