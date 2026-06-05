Sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen gecede, Türk sanat müziğinin seçkin eserleri icra edilirken Acemkürdî faslı ve çeşitli solo performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının lösemi tedavisi gören çocukların ihtiyaçları için kullanılacağı açıklandı.

Koro şefliğini üstlenen Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Okan, organizasyonun kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu süreç boyunca büyük bir özveriyle çalıştık. En büyük motivasyonumuz, elde edilecek gelirin çocuklarımızın tedavisine katkı sağlayacak olmasıydı. Katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma ve bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Acıpayam ise etkinliğin kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade ederek, “Bu tür organizasyonlar hem çocuklarımızın tedavi süreçlerine destek oluyor hem de sosyal anlamda büyük bir motivasyon sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konserde solist olarak yer alan İngilizce öğretmeni Tuğba Küçükkaya da, projede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Hastalıkla mücadele eden çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirebilmek bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Lösemili çocuklar yararına düzenlenen konser, sanat ve dayanışmanın bir araya geldiği anlamlı bir gece olarak katılımcıların hafızasında yer etti.