Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, Reşadiye ilçesindeki temaslarının ardından il merkezdeki tarihi Sulusokak'ı ve Yağbasan Medresesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı alınan önlemlere ilişkin Vali Abdullah Köklü ve diğer ilgililerden bilgi alan Çiftçi, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Çiftçi AK Parti Turhal İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.