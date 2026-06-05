Kahramanmaraş Valiliği tarafından yayımlanan "Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler Genel Emri (2026/1)" ile il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik uygulanacak kurallar ve alınacak tedbirler kamuoyuna duyuruldu.

Genel emrin amacının, il sınırları içerisindeki orman ve kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınların önlenmesi, yangın öncesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve milli servet niteliğindeki ormanların korunması olduğu belirtildi.

Ormanlara girişler izne bağlandı

Kahramanmaraş İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 05 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kararına dayanılarak hazırlanan genel emir kapsamında, 08 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara ve ormanlık alanlara girişler yetkili makamların iznine tabi olacak.

Bu süreçte, orman yangını çıkma ihtimali bulunan orman ve ormanlık sahalara yetkililer ile izin verilen kişiler dışında giriş yapılması kesin olarak yasaklandı.

Piknik ve konaklamaya sınırlama

Orman ve ormanlık alanlar çevresinde veya içinden geçen yollar üzerinde, orman kenarlarında mahalli mülki amirden izin alınmaksızın etkinlik düzenlenmesi, piknik yapılması ve konaklanması yasak olacak.

Bununla birlikte il sınırları içerisindeki piknik ve mesire alanları, orman parkları, tabiat parkları, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmak serbest bırakıldı. Vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan izinli alanlarda gerekli tedbirleri alarak bu faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin vatandaşları yangınlar konusunda uyarması ve çöp bırakılmaması konusunda gerekli denetimleri yapması istenirken, orman içi ve kenarlarında yanıcı, patlayıcı ve tutuşturucu atıklar ile inşaat ve hafriyat atıklarının bırakılması yasaklandı.

Ayrıca tescilli piknik alanları dışında mangal yapılması, tüp kullanılması, nargile içilmesi ve her türlü ateş yakılması da kesin olarak yasaklandı.

Anız ve bahçe atıkları yakılamayacak

Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamındaki mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişkisi bulunmayan mahalleler dahil tüm alanlarda anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması yasak kapsamına alındı.

Tesis ve sanayi kuruluşlarına tedbir zorunluluğu

Orman içi ve kenarında bulunan tüm tesisler, sanayi kuruluşları, kamp ve piknik alanları faaliyetlerinden kaynaklanabilecek yangın risklerine karşı gerekli tüm önleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Bu kapsamda yapılacak denetim ve kontroller, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlar tarafından Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Enerji nakil hatları ve çöp alanları denetlenecek

Enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinin bakımından sorumlu kuruluşlar olan AKEDAŞ ve TEİAŞ, özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda gerekli bakım çalışmalarını yapacak. Yetkili makamların talebi halinde enerji kesintisi uygulanabilecek.

Belediyeler ise orman içi ve kenarında bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangın riskine karşı dozer, loder ve kepçe gibi iş makinelerini hazır bulunduracak.

Denetimler artırılacak

İlçe kaymakamlıkları ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulacak genel kolluk ve orman kolluğu ekipleri, sahada etkin denetim ve gözetim faaliyetleri yürütecek.

Gerekli durumlarda kaymakamların emriyle kamu ve özel sektöre ait tüm imkanlar kullanılarak yangınlara müdahale edilecek.

Sokak hayvanları için özel düzenleme

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlar, kimlik bilgileri ile besleme yapacakları yer ve zamanı ilgili ilçe güvenlik birimlerine ve Orman İşletme Şefliklerine bildirerek izin almak şartıyla ormanlık alanlara girebilecek.

Ancak bu kişiler de piknik yapma ve ateş yakma yasağından muaf tutulmayacak.

Araçlardan atık atılması yasak

Karayollarında seyir halinde veya park durumundaki araçlardan yangına neden olabilecek sigara izmariti, cam şişe ve benzeri atıkların çevreye atılması ve bırakılması yasaklandı.

İhbarlar 112'ye yapılacak

Orman yangınlarına ilişkin ihbarlar ücretsiz olarak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabilecek.

Kurallara uymayanlara idari ve adli işlem

Valilik tarafından alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlem uygulanacak.

Genel emir kapsamında öngörülen idari yaptırımlar kaymakamlıklar tarafından uygulanacak.

31 Ekim'e kadar yürürlükte olacak

Söz konusu tedbirler, Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda 08 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Genel emrin yürütülmesi ise Kahramanmaraş Valiliği tarafından sağlanacak.

Valilik, vatandaşları alınan kurallara hassasiyetle uymaya ve olası yangın risklerine karşı duyarlı olmaya davet etti.