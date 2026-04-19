Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen idari süreç kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Turan Akpınar atandı.

MEB’den Kahramanmaraş İçin Yeni Atama

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Kahramanmaraş’ta yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturmanın sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla görev değişikliğine gidildiği belirtildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Turan Akpınar getirildi.

Turan Akpınar Kimdir?

Yeni Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, eğitim alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çekiyor. Aslen Kastamonu Devrekani’li olan Akpınar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisansını tamamlamıştır.

1990 yılında Bingöl’de öğretmenlik mesleğine başlayan Akpınar, ilerleyen yıllarda müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve ilçe millî eğitim müdürlüğü görevlerinde bulundu. Zonguldak Ereğli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevlerini üstlenen Akpınar, 2018 yılından itibaren Ankara İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

Son olarak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Bakan Başdanışmanı olarak görevlendirilen Akpınar, yeni atama ile Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü oldu.

Kahramanmaraş Eğitiminde Yeni Dönem

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Turan Akpınar’ın, şehirdeki eğitim yatırımları, okul yönetimi ve öğretmen koordinasyonu konularında önemli adımlar atması bekleniyor.