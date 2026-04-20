Amca Şeref Kazıcı, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıyı duyduğunda kardeşi Mustafa'yı aradığını ve yeğeninin yaralandığını öğrendiğini belirtti.

Şuranur'un dayısının polis olduğunu ve olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri olduğunu anlatan Kazıcı, "Dayısı ilk koridora girdiğinde yeğenimizi görmüş. Hemen hastaneye götürmüş orada vefat etti." dedi.

Yeğeninin sessiz ve içine kapanık bir yapıya sahip olduğunu ancak büyüklerine saygılı ve hayat dolu bir çocuk olduğunu dile getiren Kazıcı, "Çok terbiyeliydi, büyüklerini severdi. Akranlarıyla ilişkisi çok iyiydi. Etrafında sevilen bir çocuktu. Derslerinde başarılıydı" diye konuştu.

Kazıcı, "Doktor olmayı arzu ediyordu. 'Öğleden önce hayvanlara bakacağım, onlara şifa olacağım, öğleden sonra insanlara bakacağım, akşamları da evde oynayacağım baba' demiş. Bunu da kardeşimden duydum." ifadelerini kullandı.

Sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirten Kazıcı, şunları söyledi:

"Ciğerlerimiz yanıyor, unutamıyoruz, unutamayız da. Bu tür olayların önüne geçilmesini istiyoruz. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."