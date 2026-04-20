Şehir genelinde Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai yürütüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla, ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

Dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla yollar güvenli hale getirilirken, sürücülerin ve yayaların mağduriyet yaşamaması için önlem alınıyor. Özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu cadde ve bulvarlarda yürütülen çalışmalarla ulaşım akışının kesintisiz sürmesi amaçlanıyor.

KASKİ Ekiplerinden Kritik Noktalarda Müdahale

KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, özellikle yağmursuyu hatları, mazgallar, kanal ve menfezlerde kapsamlı temizlik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Tıkanıklık riski taşıyan bölgelerde yapılan müdahaleler sayesinde yağmursularının hızlı şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor. Şehir genelinde ana arterler başta olmak üzere su birikintisi oluşabilecek bölgelerde hazır bekleyen ekipler, anlık ihbarlara da hızla müdahale ediyor.

“Ekiplerimiz Gece Gündüz Görev Başında”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağışların etkisini sürdürdüğü süre boyunca tüm ekiplerin sahadaki çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Şehrimizde etkili olan sağanak yağışlara karşı ilgili tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz, oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz sahada görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürecek” ifadelerine yer verildi.