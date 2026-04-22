Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.G. ile 36 yaşındaki Osman Tek sokak üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre R.G., yanında bulunan pompalı tüfekle Osman Tek’e ateş etti. Boynundan ağır yaralanan Tek, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Osman Tek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, inceleme başlatıldı.

Şüpheli R.G.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.