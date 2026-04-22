23 Nisan Kutlamaları İptal Edildi mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının tamamen iptal edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Ancak bu yıl kutlamalar Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından daha sade ve kontrollü şekilde gerçekleştirilecek.

Birçok ilde etkinliklerin kapsamı daraltılırken, programların daha çok anma ağırlıklı yapılacağı belirtiliyor.

Okullardaki Gösteriler Ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda okullarda uzun süredir hazırlıkları yapılan geniş kapsamlı gösteriler ertelendi.

Şenlik havasındaki etkinlikler iptal edildi

Programlar sade tören formatına dönüştürüldü

Eğlence içerikleri sınırlandırıldı

Tören süreleri kısaltıldı

Belediyelerden Konser ve Etkinlik Kararları

Bazı belediyeler de 23 Nisan kapsamında planlanan konser ve sahne etkinliklerini iptal etti. Özellikle kalabalık organizasyonlar güvenlik gerekçesiyle programlardan çıkarıldı.

22 Nisan Okullar Tatil mi?

En çok merak edilen sorulardan biri de bu oldu.

📌 22 Nisan resmi tatil değildir.

Bu nedenle okullarda dersler normal şekilde devam edecek.

23 Nisan’da Kimler İzinli?

📅 23 Nisan resmi tatil olduğu için:

Kamu kurumları kapalı olacak

Okullar tatil olacak

Öğrenciler izinli sayılacak

Özel sektörde ise durum farklı:

Çalışanlar kurum kararına göre izinli olabilir

2026’da 23 Nisan Daha Sade Geçecek

Bu yıl alınan kararlar doğrultusunda 23 Nisan kutlamaları daha kontrollü ve daha sade şekilde gerçekleştirilecek.