Kaza Temelli’de Meydana Geldi

Ankara’nın Temelli mevkiinde gerçekleşen olayda, Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Olayın ardından bölge, jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, askeri yetkililer incelemelere başladı.

MSB: “Personelde Olumsuz Durum Yok”

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan personelin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “Helikopterimiz eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kaza nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Helikopterde bulunan 5 personelin olaydan etkilendi ve sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İncelemeler Sürüyor

Helikopterin iniş aşamasında kaza kırıma uğradığı değerlendirilirken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma timleri ve askeri uzman ekiplerin çalışmaları devam ediyor.