Altın Fiyatları Kahramanmaraş’ta Yükselişte

Altın piyasası yeni güne hareketli başladı. Kahramanmaraş’ta kuyumcularda gram altın 6 bin 881 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 330 TL, cumhuriyet altını ise 45 bin 260 TL seviyesinden satılıyor.

Bir önceki gün ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altın, günü yüzde 2 kayıpla 6 bin 812 TL’den kapatmıştı. Ancak yeni güne yeniden yükselişle başladı.

Kuyumcu Fiyatları (Kahramanmaraş Güncel)

Kamkob verilerine göre piyasada öne çıkan fiyatlar şöyle:

Büyük Altın (Tam): Alış 112.500 TL – Satış 115.500 TL

Alış 112.500 TL – Satış 115.500 TL Yarım Altın: Alış 22.500 TL – Satış 23.100 TL

Alış 22.500 TL – Satış 23.100 TL Çeyrek Altın: Alış 11.250 TL – Satış 11.550 TL

Ons Altın Yükseldi

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yükseliş eğilimine girdi. Şu sıralarda ons altın 4.765 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel Gelişmeler Etkili Oldu

ABD’nin İran ile ilgili ateşkes süresini uzatma kararı ve petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon baskısını azalttı. Bu gelişmeler altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine neden oldu.

Gözler Kritik Kararlarda

Uzmanlar, bugün piyasaların:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı

Finansal hizmetler güven endeksi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamaları

gibi önemli gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtiyor.

Kahramanmaraş’ta Altın Yatırımcısı Temkinli

Şehirdeki kuyumcular, fiyatlardaki dalgalanmanın devam edebileceğini belirterek vatandaşların ani alım-satım kararlarında dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.