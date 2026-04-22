Soruşturmada Dikkat Çeken Detay

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldı.

Başsavcılık, olay öncesine ait sağlık kayıtlarının detaylı şekilde incelendiğini ve failin psikolojik durumuna ilişkin daha önce uyarılar yapıldığını duyurdu.

“Tedavi Gerektiği Bildirildi Ama Başvuru Yapılmadı”

Yapılan incelemelerde, iki farklı kurumda görev yapan psikologların, olaydan önceki süreçte failin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedavi görmesi gerektiği yönünde teşhis ve öneride bulunduğu tespit edildi.

Ancak bu önerilere rağmen, anne P.P.M’nin söz konusu tedavi sürecini başlatmadığı ve sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmadığı belirlendi.

Anne Hakkında Tutuklama Kararı

Savcılık, bu durumun failin psikolojik rahatsızlıklarının tedavisinde ihmale yol açtığını ve yaşanan ağır sonuca etki ettiğini değerlendirdi.

Bu kapsamda anne P.P.M, ihmali davranışları nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, şüpheli hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ı Yasa Boğan Saldırı

15 Nisan 2026’da Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen olay sonrası anne ve baba gözaltına alınmış, baba tutuklanırken anne ilk etapta serbest bırakılmıştı. Son gelişmeyle birlikte anne de tutuklanmış oldu.

Toplumda Yankı Uyandıran Süreç

Soruşturmada ortaya çıkan ihmâl iddiaları, hem Kahramanmaraş’ta hem de Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, benzer olayların önlenmesi için erken teşhis ve tedavi süreçlerinin önemine dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Açıklaması

Olayın faili İsa Aras Mersinli'nin dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgelerin sağlık kuruluşlarından temin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel 2 kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli'nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı tespit edilmişti. Bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur.

Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M'nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vehameti hususları dikkate alınarak tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu neticesi, P.P.M'nin CMK 100 maddesi gereğince tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin Ceza İnfaz Kurumlarına teslimi sağlanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."