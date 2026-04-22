6 İl İçin Sarı Kod Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle kritik bir uyarı yaptı.

Yayımlanan haritaya göre şu iller sarı kod ile uyarıldı:

Balıkesir

İzmir

Kocaeli

Manisa

Sakarya

Yalova

Kuvvetli Yağış ve Dolu Bekleniyor

Uzmanlar, Marmara’nın güney ve doğusu ile Ege’nin kuzeyinde kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı. Yağışlara yer yer:

Kuvvetli rüzgar

Yerel dolu

Ani sağanak

eşlik edebilecek.

Sel ve Su Baskını Riski

Yetkililer, özellikle kısa sürede etkili olacak yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşüş ve trafikte risklerin artabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklıklar Değişiyor

Meteoroloji verilerine göre:

Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığı 3-5 derece düşecek

Doğu bölgelerde ise sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?

Sarı kod uyarısı, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturduğunu ifade ediyor. Meteorolojik olay olağan dışı olmasa da günlük yaşamı etkileyebilecek riskler barındırıyor.

Bu nedenle vatandaşların planlarını hava durumuna göre yapması ve güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor.

Yetkililerden Kritik Uyarı

Meteoroloji, yağışlı havanın etkili olacağı saatlerde:

Açık alanlardan uzak durulmasını

Su birikintilerinin olduğu bölgelerde dikkatli olunmasını

Seyahat edeceklerin hava durumunu kontrol etmesini

önerdi.