6 İl İçin Sarı Kod Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle kritik bir uyarı yaptı.
Yayımlanan haritaya göre şu iller sarı kod ile uyarıldı:
- Balıkesir
- İzmir
- Kocaeli
- Manisa
- Sakarya
- Yalova
Kuvvetli Yağış ve Dolu Bekleniyor
Uzmanlar, Marmara’nın güney ve doğusu ile Ege’nin kuzeyinde kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı. Yağışlara yer yer:
- Kuvvetli rüzgar
- Yerel dolu
- Ani sağanak
eşlik edebilecek.
Sel ve Su Baskını Riski
Yetkililer, özellikle kısa sürede etkili olacak yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşüş ve trafikte risklerin artabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.
Sıcaklıklar Değişiyor
Meteoroloji verilerine göre:
- Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığı 3-5 derece düşecek
- Doğu bölgelerde ise sıcaklıklar 2-4 derece artacak
Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?
Sarı kod uyarısı, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturduğunu ifade ediyor. Meteorolojik olay olağan dışı olmasa da günlük yaşamı etkileyebilecek riskler barındırıyor.
Bu nedenle vatandaşların planlarını hava durumuna göre yapması ve güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor.
Yetkililerden Kritik Uyarı
Meteoroloji, yağışlı havanın etkili olacağı saatlerde:
- Açık alanlardan uzak durulmasını
- Su birikintilerinin olduğu bölgelerde dikkatli olunmasını
- Seyahat edeceklerin hava durumunu kontrol etmesini
önerdi.