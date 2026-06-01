Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve İsrail milli marşının okunması gibi eylemlerin kabul edilemez olduğu belirtilerek söz konusu girişimlerin en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

"Provokatif Eylemleri En Güçlü Biçimde Kınıyoruz"

Bakanlık açıklamasında, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği eylemlerin bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kudüs'ün Tarihi ve Hukuki Statüsünü Hedef Alıyor"

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemlerin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik girişimler olduğunu belirtti.

Açıklamada, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünü hedef alan uygulamaların uluslararası hukukun açık ihlali niteliği taşıdığı vurgulandı.

Bölgesel İstikrar Uyarısı

Bakanlık, yaşanan gelişmelerin yalnızca kutsal mekanlara yönelik bir ihlal olmadığını, aynı zamanda bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini ifade etti.

Açıklamada, bu tür provokatif eylemlerin bölgede mevcut gerginliği daha da artırma ve istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Türkiye, açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlalleri ve provokasyonları karşısında uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısını yineledi.

Açıklamada, kutsal mekanların statüsünün korunmasının ve uluslararası hukuka uygun hareket edilmesinin bölgesel barış ve istikrar açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.