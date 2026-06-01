TBMM Bayram Sonrası Mesaiye Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatilinin ardından 2 Haziran Salı günü yeniden çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul'un ilk gündem maddelerinden birinin torba yasa teklifi olması bekleniyor.

"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında birçok alanda düzenleme öngörülürken, alkollü içkilere ilişkin maddeler kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Marka ve Logo Kullanımına Sınırlama Geliyor

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların marka görünürlüğüne yönelik yeni kurallar getirilecek.

Buna göre firma isimleri, marka logoları, amblemler veya bunları çağrıştıran her türlü ifade, şekil, görsel ve sembolün iş yerlerinin iç ve dış bölümlerinde, vitrinlerde, satış dolaplarında ve raflarda kullanılması sınırlandırılacak.

Düzenlemenin yasalaşması halinde alkollü içki markalarının görünürlüğü önemli ölçüde azaltılmış olacak.

Marka Geçişlerine Engel Getirilecek

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise marka kullanımına ilişkin. Yeni kurallara göre fermente alkollü içecek markalarının distile alkollü içki markası olarak kullanılması mümkün olmayacak. Aynı şekilde distile alkollü içki markaları da farklı ürün gruplarında tescil edilemeyecek veya pazarlanamayacak.

Bu uygulamayla markalar arasında isim ve marka aktarımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Denetim Yetkisi Vali ve Kaymakamlara Devredilecek

Torba yasa teklifinde, alkollü içki satış saatlerine ilişkin denetim mekanizmasında da değişiklik öngörülüyor. Halen ülke genelinde uygulanan gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasındaki satış yasağının denetim ve yaptırım süreçlerinde yetki, mülki idare amirlerine devredilecek.

Teklifin yasalaşması halinde, kurallara aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere yönelik yaptırımlar doğrudan vali ve kaymakamlar tarafından uygulanabilecek.

Gözler Meclis Görüşmelerinde

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran düzenlemelerin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Teklif üzerindeki görüşmeler sırasında maddelerde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise Meclis çalışmalarının ardından netlik kazanacak.

Yeni düzenlemelerin yasalaşması halinde alkollü içki satış ve pazarlama süreçlerinde önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi bekleniyor.