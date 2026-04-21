Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda aynı okulun öğrencisi olduğu belirtilen İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda Matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrencilerin üzerine kapanması sonucu hayatını kaybederken, 8 öğrenci de yaşamını yitirdi.

5 tabanca ve 7 şarjör ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilleen İsa Aras Mersinli'nin ise olay yerinde sol baldırındaki kanamaya bağlı olarak öldüğü Adli Tıp raporuna yansıdı.

POLİS MÜFETTİŞİ BABADAN SONRA ÖĞRETMEN ANNE DE TUTUKLANDI

Saldırının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16 Nisan'da yapılan açıklamada, ​​​​​​ İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını bildirdi.

Bugün ise (21 Nisan) bir lisede Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen anne Peyman Pınar Mersinli de "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçuyla tutuklandı.

BABANIN İFADELERİNDE ÇARPICI DETAYLAR

Gözaltına alınan baba Uğur Mersinli, ifadesinde olay günü yaşananlara ve oğlunun davranışlarına ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Mersinli, evde bulunan silahların tamamının yasal olduğunu belirterek, “Silahlar yatak odasında, kilitli Maraş sandığı içerisinde muhafaza edilmektedir. Mermiler ve şarjörler ayrı tutulur. Şarjörler silahlara takılı halde bulunmaz” dedi.

Oğlu İsa Aras’ın olay günü kendisine ait 5 silahı alarak evden çıktığını belirten Mersinli, sandıkların sürekli kilitli olduğunu ancak oğlunun açma yöntemini öğrenmiş olabileceğini ifade etti.

Oğlunun teknolojiyle iç içe olduğunu vurgulayan baba, “Oğlum çok iyi bir internet kullanıcısıydı. VPN kullanıyordu, İngilizceyi ana dili gibi konuşurdu. Sandıkları nasıl açtığını internetten öğrenmiş olabilir” diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORMUŞ

İfadesinde oğlunun son dönemde psikolojik destek aldığını da anlatan Mersinli, yaklaşık iki aydır özel bir psikoloğa gittiklerini söyledi. Psikoloğun, çocuğun toplumsal uyum konusunda sorun yaşayabileceğini ve ileride psikiyatrik tedavi gerekebileceğini belirttiğini aktardı.

Baba Mersinli, oğlunun daha önce silahlara ilgi duymadığını, ancak son bir ay içinde bu konuda merak geliştirdiğini söyledi. Oğlunun arkadaşlarının atış yaptığını söyleyerek kendisinden de talepte bulunduğunu belirtti.

Bu süreçte oğlunu emniyet poligonuna götürdüğünü ifade eden Mersinli, “Birkaç el atış yaptırdım. Amacım hevesini köreltmekti” dedi.

İfadesinde oğlunun sık sık çevrim içi savaş oyunları oynadığını anlatan Mersinli, “Odasına girdiğimizde ekranı kapatırdı, ne yaptığını göstermezdi. İngilizce konuşarak oyun oynardı ama ne dediğini anlayamazdım” ifadelerini kullandı.