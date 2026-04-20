Valilikten Yeni Bilgilendirme
Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan’da Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayda yaralanan öğrencilerin tedavi süreçlerine ilişkin güncel durumu açıkladı.
Açıklamada, öğrencilerin farklı hastanelerde tedavi altında olduğu ve süreçlerin yakından takip edildiği belirtildi.
1 Öğrenci Daha Taburcu Edildi
Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, bugün öğle saatleri itibarıyla bir öğrencinin daha tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi.
Yoğun Bakımdan Servise Alındılar
Yoğun bakımda tedavi gören iki öğrencinin durumunun iyileşmesiyle birlikte servise alındığı açıklandı.
Uzman ekiplerin gözetiminde tedavi süreçlerinin sürdüğü ifade edildi.
6 Öğrencinin Tedavisi Sürüyor
Son duruma göre hastanede tedavisi devam eden toplam 6 öğrencinin ise 3’ü yoğun bakımda 3’ü servislerde takip ediliyor.
Süreç Yakından İzleniyor
Valilik, öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili kurumlar tarafından yakından izlendiğini ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.