Valilikten Yeni Bilgilendirme

Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan’da Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayda yaralanan öğrencilerin tedavi süreçlerine ilişkin güncel durumu açıkladı.

Açıklamada, öğrencilerin farklı hastanelerde tedavi altında olduğu ve süreçlerin yakından takip edildiği belirtildi.

1 Öğrenci Daha Taburcu Edildi

Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, bugün öğle saatleri itibarıyla bir öğrencinin daha tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi.

Yoğun Bakımdan Servise Alındılar

Yoğun bakımda tedavi gören iki öğrencinin durumunun iyileşmesiyle birlikte servise alındığı açıklandı.

Uzman ekiplerin gözetiminde tedavi süreçlerinin sürdüğü ifade edildi.

6 Öğrencinin Tedavisi Sürüyor

Son duruma göre hastanede tedavisi devam eden toplam 6 öğrencinin ise 3’ü yoğun bakımda 3’ü servislerde takip ediliyor.

Süreç Yakından İzleniyor

Valilik, öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili kurumlar tarafından yakından izlendiğini ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.