Sosyal Medyaya Yakın Takip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları sonrası yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.

Süreçte, çocukların güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığı vurgulandı.

72 İlde 661 Hesap Hakkında İşlem

Yapılan incelemelerde, yayın yasağına rağmen olay görüntülerini paylaşan, kamuoyunda korku ve panik oluşturabilecek içerikler yayan çok sayıda hesap tespit edildi.

Bu kapsamda:

72 ilde toplam 661 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldı

68 kişi tutuklandı

127 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi

5 kişi için çocuk koruma tedbirleri uygulandı

117 kişi serbest bırakıldı

95 şüpheli için arama ve tespit çalışmaları sürüyor

1.104 Hesaba Erişim Engeli

Yetkililer, özellikle toplumda korku ve tedirginlik oluşturan içeriklere karşı ciddi önlemler alındığını belirtti.

Bu kapsamda:

249 kişi gözaltına alındı

1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Bu hesaplar arasında okulları hedef gösteren ve saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlar yapan kullanıcıların da bulunduğu ifade edildi.

275 Okulu Hedef Gösteren Paylaşımlar

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de okulları hedef alan paylaşımlar oldu.

275 okulu hedef gösteren 389 hesap tespit edildi

Bu hesapların kullanıcıları hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı

Yetkililer, bu tür içeriklerin toplumda ciddi güvenlik kaygısı oluşturduğuna dikkat çekti.

81 İlde Eş Zamanlı Takip

Soruşturma süreci; başta Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde geniş çaplı şekilde yürütülüyor.

Toplam 171 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilen süreçte, Adalet, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarının koordinasyon içinde çalıştığı bildirildi.