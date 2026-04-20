Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan vatandaşlara verilen destek, sınav günü de devam etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, özel tertibatlı araçlarla toplam bin 872 özel gereksinimli vatandaş ve ailelerinin sınav merkezlerine ulaşımı sağlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren organize edilen ulaşım hizmeti sayesinde adaylar sınav yerlerine güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırıldı.

Gönüllü Gençlerden Anlamlı Destek

Süreç boyunca Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de aktif rol aldı. Gönüllü gençler, sınava giren adaylara refakat ederek hem moral verdi hem de ihtiyaç duyulan anlarda destek sağladı.

Sınav Merkezlerinde İkram Hizmeti

Sınav merkezlerinde kurulan ikram noktalarında adaylara ve ailelerine çay, kahve, su, çörek, poğaça ve simit gibi çeşitli ikramlar sunuldu. Bu uygulama hem adayların hem de ailelerinin sınav sürecini daha rahat geçirmesine katkı sağladı.