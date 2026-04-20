Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırının ardından çocuklarda görülen okula gitmek istememe, korku ve kaygı durumları gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HG Hospital Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hayati Sınır, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Yaşanan olayın ardından çocukların korku, huzursuzluk ve tedirginlik gibi tepkiler vermesinin doğal olduğunu belirten Sınır, velilerin bu süreçte dengeli bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. Çocukların tamamen okuldan uzak tutulmasının kaçınma davranışını artırabileceğine dikkat çeken Sınır, bunun travmanın etkilerini daha da pekiştirebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bu süreçte aile-öğretmen ve rehberlik birimi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, çocukların güven duygusunu yeniden kazanmasının zaman alabileceğini ancak doğru yaklaşımla sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğini belirtiyor.