Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı, Türkiye’yi yasa boğdu. Olayda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, yaşanan acı olay hem kentte hem de ülke genelinde derin üzüntüye neden oldu.

Hayatını kaybedenler için Kahramanmaraş’taki Abdulhamithan Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra hayatını kaybedenlerin yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı mevlitte, katılımcılar zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamazken, camide hüzünlü bir atmosfer hâkim oldu.

İlahiler eşliğinde gerçekleştirilen programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, vatandaşlar acının paylaşılmasıyla bir nebze olsun hafifletilmeye çalışıldı. Katılımcılar, hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağını ifade ederek ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Programın sonunda yapılan toplu duada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine ise sabır dilendi. Vatandaşlar, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak camiden ayrıldı.