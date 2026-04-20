Seçim Sürecinde İlk Açıklama Geldi

Kahramanmaraş Tabipler Odası’nda yaklaşan seçimler öncesinde adaylık süreci netleşmeye başladı. 3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi Dr. Mehmet Akif Sarıca, ekibiyle birlikte başkanlığa talip olduklarını açıkladı.

Sarıca’nın adaylık açıklaması, kentteki sağlık camiasında dikkatle takip edildi.

Yönetim Ekibiyle Değerlendirme Toplantısı

Adaylık kararının öncesinde yönetim ekibiyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Sarıca, mevcut durum ve sağlık çalışanlarının sorunlarını masaya yatırdı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, sürecin ortak akıl ve istişareyle şekillendirildiği vurgulandı.

“Hekimlerin Sorunlarını Biliyoruz”

Adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıca, Aksu TV mikrofonlarına yaptığı değerlendirmede, “Yönetim olarak arkadaşlarımızla birlikte adayız. Tüm hekim arkadaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Uzun yıllardır yönetimde yer alıyoruz, bütün hekim arkadaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. Bu sorunları çözmek için yönetime aday olduk” ifadelerini kullandı.

Sağlık Camiasında Gözler Seçimde

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanları, 3 Mayıs’ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Seçim sürecinde farklı adayların da açıklanması beklenirken, Tabipler Odası yönetiminin nasıl şekilleneceği merak konusu.