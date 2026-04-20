Otobüs şoförü Buket Yaman’ın öncülüğünde organize edilen ziyaret, duygusal anlara sahne oldu. Olayı duyar duymaz kısa sürede karar alarak yola çıktıklarını belirten Yaman, “Aklımıza çocuklar geldi. Yol çok uzundu, bitmek bilmedi ama gelmek istedik” sözleriyle yaşadıkları duyguyu dile getirdi.

Grup, okul önünde yapılan ziyaretin ardından hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin mezarlarını da ziyaret etti.

Yaşanan acının yalnızca Kahramanmaraş’la sınırlı kalmadığını gösteren ziyaret, farklı şehirlerden gelen vatandaşların dayanışma ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya koydu.