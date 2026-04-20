AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Dr. Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. İrfan Karatutlu ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve beraberindeki heyet, hastanelerde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Heyet, aynı zamanda yaralı çocukların aileleriyle bir araya gelerek devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaretlerde, sürecin yakından takip edildiği vurgulanırken, çocukların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulunuldu.

Öte yandan protokol üyeleri, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin taziye evlerini de ziyaret ederek ailelere başsağlığı dileklerini iletti. Acılı ailelerle yakından ilgilenen heyet, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.