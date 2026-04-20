Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2026 yılı Mart ayı verilerine göre kentte toplam taşıt sayısı 358 bin 205’e ulaştı. Bu rakamın büyük bölümünü 196 bin 792 ile otomobiller oluştururken, 51 bin 636 motosiklet ve 59 bin 551 kamyonet de trafikte yer alıyor.

Mart ayında araç devir işlemlerinde de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Kent genelinde toplam 10 bin 330 taşıt el değiştirirken, bu devirlerin 7 bin 98’ini otomobiller oluşturdu.

Öte yandan trafiğe yeni katılan araçlarda motosikletler öne çıktı. Mart ayında kaydı yapılan bin 79 aracın 478’i motosikletlerden oluşurken, 405 otomobil de trafiğe dâhil oldu.

Veriler, Kahramanmaraş’ta hem araç sayısının arttığını hem de özellikle motosiklet kullanımının hızla yaygınlaştığını ortaya koyuyor.