Deprem Bölgesinde Yeni Ekonomi Dönemi
Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci hız kazanırken, açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi ile Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 11 il için kapsamlı bir yatırım seferberliği başlatılıyor.
Programla birlikte sanayi üretiminin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve göçün önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kahramanmaraş’ta Havacılık ve Yüksek Katma Değerli Üretim
Program kapsamında Kahramanmaraş için dikkat çeken sektörler öne çıktı.
Şehirde özellikle:
- Havacılık ve uzay sanayisi üretimi
- Teknik tekstil yatırımları
- Altın rafinerisi projeleri
- Su ürünleri üretimi
gibi alanlarda önemli teşvikler sağlanacak.
Bu yatırımlarla Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
11 İl İçin Özel Destek Paketi
Program yalnızca Kahramanmaraş ile sınırlı değil. Depremden etkilenen diğer illerde de sektörel bazlı destekler dikkat çekiyor:
- Hatay’da ayakkabı ve mobilya yan sanayi
- Malatya’da ileri teknoloji ve hayvancılık yatırımları
- Şanlıurfa’da pamuk ve tarım makineleri üretimi
- Gaziantep’te makine ve teknik tekstil
- Diyarbakır’da sanayi üretimi ve gıda sektörü
Her ilin potansiyeline göre şekillendirilen bu desteklerle bölgesel kalkınma hızlandırılacak.
Amaç: Göçü Azaltmak, İstihdamı Artırmak
Yetkililer, teşvik programının temel hedefinin sadece üretimi artırmak olmadığını vurguluyor.
- Yeni iş alanları oluşturmak
- Yerel ekonomiyi canlandırmak
- Bölgeden büyük şehirlere göçü azaltmak
programın ana hedefleri arasında yer alıyor.
Kırsal Kalkınmaya da Destek
Program kapsamında kırsal bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere de finansman, eğitim ve altyapı desteği sağlanacak.
Bu sayede yerel üreticilerin güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin artırılması planlanıyor.
Deprem Bölgesinden Yatırım Üssüne
6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya çalışan şehirlerin, bu programla birlikte yeniden güçlü bir üretim merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Uzmanlara göre, bu hamleyle Kahramanmaraş ve çevre iller önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yeni yatırım merkezleri arasında yer alabilir.