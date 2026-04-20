Deprem Bölgesinde Yeni Ekonomi Dönemi

Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci hız kazanırken, açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi ile Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 11 il için kapsamlı bir yatırım seferberliği başlatılıyor.

Programla birlikte sanayi üretiminin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve göçün önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş’ta Havacılık ve Yüksek Katma Değerli Üretim

Program kapsamında Kahramanmaraş için dikkat çeken sektörler öne çıktı.

Şehirde özellikle:

Havacılık ve uzay sanayisi üretimi

Teknik tekstil yatırımları

Altın rafinerisi projeleri

Su ürünleri üretimi

gibi alanlarda önemli teşvikler sağlanacak.

Bu yatırımlarla Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

11 İl İçin Özel Destek Paketi

Program yalnızca Kahramanmaraş ile sınırlı değil. Depremden etkilenen diğer illerde de sektörel bazlı destekler dikkat çekiyor:

Hatay’da ayakkabı ve mobilya yan sanayi

Malatya’da ileri teknoloji ve hayvancılık yatırımları

Şanlıurfa’da pamuk ve tarım makineleri üretimi

Gaziantep’te makine ve teknik tekstil

Diyarbakır’da sanayi üretimi ve gıda sektörü

Her ilin potansiyeline göre şekillendirilen bu desteklerle bölgesel kalkınma hızlandırılacak.

Amaç: Göçü Azaltmak, İstihdamı Artırmak

Yetkililer, teşvik programının temel hedefinin sadece üretimi artırmak olmadığını vurguluyor.

Yeni iş alanları oluşturmak

Yerel ekonomiyi canlandırmak

Bölgeden büyük şehirlere göçü azaltmak

programın ana hedefleri arasında yer alıyor.

Kırsal Kalkınmaya da Destek

Program kapsamında kırsal bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere de finansman, eğitim ve altyapı desteği sağlanacak.

Bu sayede yerel üreticilerin güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin artırılması planlanıyor.

Deprem Bölgesinden Yatırım Üssüne

6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya çalışan şehirlerin, bu programla birlikte yeniden güçlü bir üretim merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre, bu hamleyle Kahramanmaraş ve çevre iller önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yeni yatırım merkezleri arasında yer alabilir.