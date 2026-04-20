Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Nisan 2026’da Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen saldırının ardından sosyal medyada yayılan “failin ölmediği ve olay yerinden kaçırıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan resmi incelemelerde, saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği, ardından otopsi işlemlerinin tamamlanarak defin ruhsatının düzenlendiği bildirildi.
Başsavcılık, kamuoyunu yanıltan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgularken, bu tür içerikleri yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.