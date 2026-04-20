Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, zor günlerden geçildiğini, ancak yılmadan, emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Ecdadın kendilerine bıraktığı kıymetli mirası en iyi şekilde geleceğe taşımak üzere çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
“Yaşanılanlardan dolayı içimiz yanıyor, üzülüyoruz. Ama okullarımızı boş bırakmayız. En iyi eğitimi alarak bu milleti hak ettiği en iyi yere çıkaracağız. Birileri bizi bu yoldan çevirmek istese de birileri bizim yolumuza engeller serse de durmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız siz kıymetli öğrencilerimize çok değer veriyor, sizler için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Siz de durmayın, durmak size, bize yakışmaz.”

Yılmaz, son günlerde sosyal medya mecralarında birçok asılsız paylaşımın yapıldığını, resmi açıklamalar dışında o paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Bazı öğrencilerin de konuşma yaptığı program Kahramanmaraş'ta, okula düzenlenen silah saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrenci için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki okullarda da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için anma programı düzenlendi.

Öte yandan Afyonkarahisar'da da anma töreni düzenlendi.

PAB 152'nci Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
PAB 152'nci Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Vali Naci Aktaş'ın katılımıyla Kamil Miras Anadolu Lisesi ile Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin ortaklaşa düzenlediği törende, okul bahçesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Öğrenciler de ellerinde bayraklarla törene katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kaynak: AA