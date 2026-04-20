Okullarda Güvenlik Alarmı: Yeni Kurallar Devrede

Son dönemde yaşanan olayların ardından, Kahramanmaraş ve farklı illerdeki bazı eğitim kurumları, güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik adımlar attı.

Okul yönetimleri, alınan kararları sosyal medya ve WhatsApp grupları üzerinden velilerle paylaşarak uygulamaya geçti. Ancak bu uygulamaların tüm okullarda zorunlu olmadığı, kurum bazlı olarak hayata geçirildiği belirtiliyor.

Üniforma Zorunluluğu Geri Geldi

Birçok okulda öğrencilerin yalnızca okul kıyafetiyle eğitim kurumuna girişine izin verileceği açıklandı.

Bu uygulamayla okul içi kontrolün artırılması ve yabancı kişilerin tespitinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Velilere Randevu Şartı

Yeni uygulamalar kapsamında bazı okullar, velilerin okula girişlerini sınırlandırdı.

Bu kapsamda;

Velilerin randevu alarak okula gelmesi

Girişlerde kimlik kontrolü yapılması

Okul bahçesinde belirli alanlar dışında beklenmemesi

gibi uygulamaların hayata geçirildiği bildirildi.

Giriş-Çıkış Saatleri Sıkı Takipte

Bazı okullarda öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinin daha yakından takip edildiği, geç kalma veya erken çıkış durumlarında velilere anlık bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Böylece izinsiz okuldan çıkışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öğle Arası Çıkışlara Sınırlama

Tam gün eğitim veren birçok okulda öğle arası çıkışlar tamamen kaldırıldı. Velilerin izni olmadan öğrencilerin okul dışına çıkması engellenirken, bu uygulamanın güvenlik risklerini azaltması hedefleniyor.

Çanta ve Güvenlik Kontrolleri Artırıldı

Okullarda güvenlik önlemleri sadece girişlerle sınırlı kalmadı. Bazı okullarda çanta ve eşya kontrollerinin sıklaştırıldığı, eğitim materyali dışındaki eşyaların okula getirilmesine izin verilmediği aktarıldı.

Cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi cihazlara yönelik kısıtlamaların da bazı kurumlarda artırıldığı görüldü.

Metal Dedektör ve Ziyaretçi Sınırlaması Gündemde

Bazı eğitim kurumlarında girişlere metal dedektör yerleştirilmesine yönelik hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

Veliler artık öğrencilerin eşyalarını sınıfa bırakamayacak. Tüm eşyalar güvenlik noktalarına teslim edilecek ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilere ulaştırılacak.

İlkokul ve ortaokullarda zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Amaç: Güvenli Okul Ortamı

Yetkililer, alınan tüm bu tedbirlerin öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla hayata geçirildiğini vurguluyor.