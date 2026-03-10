Üniversite Adayları İçin Son Fırsat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru döneminin başladığını duyurdu.

Bu yıl 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan YKS için geç başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başladı.

Başvurular ÖSYM Üzerinden Yapılacak

YKS geç başvuruları, adaylar tarafından ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, başvuru işlemlerini tamamlamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak gerekli adımları takip edebilecek.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS geç başvuruları 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

Bu süre içerisinde başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava katılma hakkını kaybedecek.

YKS Ne Zaman Yapılacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı 2026 YKS şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

20 Haziran 2026: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

21 Haziran 2026: Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)

Adayların geç başvuru sürecini kaçırmamaları ve işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.