Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yaşam Becerileri Etkinlikleri Kitabı; mutfak, banyo, salon, yatak odası ve antre gibi ev bölümleri temel alınarak hazırlandı. Kitapta, günlük yaşam ve öz bakım becerilerine yönelik adım adım öğretim süreçleri yer alıyor.

Kitapta bulunan etkinlikler; görsel destekli, beceri basamaklarına dayalı ve ölçme-değerlendirme aşamalarını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. İçerikler hazırlanırken öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve farklı öğrenme hızları dikkate alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne Uyumlu

Yaşam Becerileri Etkinlikleri Kitabı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında benimsenen yaşamla bütünleşik ve yetkinlik temelli öğrenme anlayışı doğrultusunda hazırlandı. Kitap, öğrencilerin günlük hayatta daha bağımsız bireyler olmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Öğretmen ve Velilere Rehber Olacak

Öğrencilerin günlük yaşama aktif katılımını artırmayı hedefleyen kitap, aynı zamanda öğretmenler ve veliler için uygulama sürecinde yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor. Okul ve ev ortamında rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanan içerikler, uygulamaya dönük örneklerle destekleniyor.

Dijital Erişim de Sağlanıyor

Kitaba, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan EBA üzerindeki “Özel Eğitim Materyal Platformu” aracılığıyla da erişim sağlanabilecek.