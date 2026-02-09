İOKBS 2026 Başvuru Tarihleri Açıklandı

Ortaokul ve lise öğrencilerine maddi destek sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2026 yılı başvuru takvimi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, İOKBS 2026 başvuruları 9 Şubat – 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin işlemleri, okul müdürlükleri tarafından 13 Mart 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylanacak. Belirlenen süre içinde evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Bursluluk Sınavına Kimler Girebilir?

İOKBS 2026 sınavına;

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Hazırlık sınıfı

9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri

katılım sağlayabilecek.

İOKBS Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak?

MEB’in 2026 yılı sınav uygulama takvimine göre:

📌 İOKBS Bursluluk Sınavı,

🗓 26 Nisan 2026 Pazar günü,

📍 Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.