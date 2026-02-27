Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç Mahallesi, bu yıl da anlamlı bir buluşmaya tanıklık etti. Göç mevsimiyle birlikte Afrika’dan yola çıkan Yaren leylek, Uluabat Gölü’ne ulaşarak yıllardır süren dostluğunu balıkçı Adem Yılmaz’la yeniden perçinledi.

Mahallenin göl manzaralı yuvasına yerleşen Yaren leyleğin, Adem Yılmaz’ın kayığına konduğu o anlar, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı. Fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

“Kayığıma Konarak Yaren Olduğunu İspatladı”

Balıkçı Adem Yılmaz, 24 Şubat’ta köye gelen leyleği ilk başta Yaren’in eşi Nazlı leylek sandıklarını belirterek şu sözleri kullandı:

“Zayıf ve küçük olduğu için Nazlı zannettik. O gün bana da ilgi göstermeyince eşi sandım. Ama bugün sandalıma konarak Yaren olduğunu ispatladı. En erken gelen yıl bu yıl oldu. Köyümüze gelen ilk leylek yine Yaren. O, köyümüzün sembolü; benim de canım, ciğerim.”

Yılmaz, Yaren ve Nazlı leyleğin her yıl Eskikaraağaç’ta yaklaşık 6 ay kaldığını, bu sürede 3–4 yavru büyüttüklerini ve yaz sonunda yeniden göçe çıktıklarını anlattı.

Sulak Alanlar Kuşlar İçin Hayat Demek

Bu yıl Uluabat Gölü’ndeki su seviyesinin yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirten Yılmaz, bunun balıkların üremesi ve kuşların beslenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Fotoğrafçı Alper Tüydeş ise Yaren leyleğin her yıl aynı yuva ve aynı kayığa konmasının onu diğer leyleklerden ayıran en önemli özellik olduğunu ifade ederek,

“Bu yıl bizi birkaç gün merakta bıraktı ama esas olan an gerçekleşti. Yaren yine süzülerek yuvasından Adem amcanın kayığına kondu.”

dedi.

24 Saat Canlı İzlenebiliyor

Eşi Nazlı leylek ile aynı yuvayı paylaşan Yaren, mahallede kurulan canlı kameralar sayesinde yarenleylek.com adresinden 24 saat boyunca izlenebiliyor. Yaren leylek ile Adem Amca’nın yıllara yayılan bu dostluğu, doğa ile insan arasındaki bağın en güzel örneklerinden biri olarak görülüyor.