Pakistan ile Afganistan arasındaki tansiyon, sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarıyla yeni bir boyuta taşındı. Kabil’de yerel saatle 01.50 sularında en az üç büyük patlama meydana gelirken, Afgan hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği bildirildi. Aynı saatlerde Kandahar ve Paktia bölgelerindeki askeri hedeflerin de vurulduğu açıklandı.

“Artık Açık Bir Savaş Var”

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerilimin diplomatik sınırları aştığını belirterek,

“Sabırlarımız tükendi. Artık aramızda açık bir savaş var.”

ifadelerini kullandı.

Pakistan ordusu, “Gazab Lil Hak” (Haklı Öfke) adı verilen operasyon kapsamında 130’dan fazla Taliban savaşçısının öldürüldüğünü, çok sayıda askeri mevzi ve mühimmat deposunun imha edildiğini iddia etti. Attaullah Tarar ise Kabil’deki bazı tugay karargâhlarının hedef alındığını duyurdu.

Karşılıklı Kayıp İddiaları

Afganistan Savunma Bakanlığı, perşembe gecesi sınır hattında düzenlenen saldırılarda 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve bazı askerlerin esir alındığını öne sürdü. Pakistan tarafı ise bu iddiaları reddederek, kayıplarının iki askerle sınırlı olduğunu savundu ve esir alındığı yönündeki haberleri yalanladı.

Siviller Tehlikede, BM’den Çağrı

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde sivil tahliyeler başladı. Torkham sınır kapısı yakınlarındaki bir mülteci kampına isabet eden havan ve füzeler nedeniyle kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, taraflara uluslararası hukuka uyma ve sivilleri koruma çağrısı yaparak, gerilimin diplomatik yollarla düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Gerilimin Arka Planı

İki ülke arasındaki ilişkiler, ekim ayında sınır hattında yaşanan ve 70’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından en düşük seviyesine gerilemişti. İslamabad yönetimi, Kabil’i Pakistan’daki saldırıları düzenleyen militan gruplara yataklık etmekle suçlarken; Taliban yönetimi bu iddiaları reddediyor ve Pakistan’ın Afganistan’ın egemenliğini ihlal ettiğini savunuyor.