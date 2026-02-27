Kuzey İlçelerde Kar ve Tipi Etkili

Meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Göksun, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve çevresi ile yüksek kesimlerde hafif kar serpintisi görülebilir. Rüzgârın etkisiyle özellikle açık alanlarda tipi oluşabileceği bildirildi.

Bu Güzergâhlarda Dikkat!

Yetkililer, aşağıdaki yollarda tipi ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti:

Tekir – Kurucaova

Göksun – Kayseri yolu

Andırın – Geben – Göksun

Göksun – Elbistan

Ekinözü ve Nurhak yolları

Sürücülerin kış lastiği, zincir ve gerekli ekipmanlarla yola çıkmaları tavsiye ediliyor.

Don Uyarısı: 4 Gün Sürecek

Önümüzdeki 3–4 gün boyunca, özellikle gece ve sabah saatlerinde hava daha soğuk geçecek. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi sabahı yer yer don olayı bekleniyor.

Göksun çevresinde kuvvetli don ihtimali nedeniyle çiftçiler ve sürücüler için ekstra tedbir çağrısı yapıldı.

İlçelere Göre Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 7–9 °C

Göksun, Nurhak: 2–3 °C

Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü: 0–5 °C

Andırın: 3 °C civarı

Rüzgâr ve Yüksek Kesimler

Rüzgârın bugün kuzey yönlerden sert esmesi bekleniyor. Berit, Binboğa, Engizek ve Yedikuyular gibi yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına görülebilir. Hafta sonu rüzgâr hızının bir miktar azalması beklenirken, yükseklerde sert esiş sürebilir.