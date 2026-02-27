Kuzey İlçelerde Kar ve Tipi Etkili
Meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Göksun, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve çevresi ile yüksek kesimlerde hafif kar serpintisi görülebilir. Rüzgârın etkisiyle özellikle açık alanlarda tipi oluşabileceği bildirildi.
Bu Güzergâhlarda Dikkat!
Yetkililer, aşağıdaki yollarda tipi ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti:
-
Tekir – Kurucaova
-
Göksun – Kayseri yolu
-
Andırın – Geben – Göksun
-
Göksun – Elbistan
-
Ekinözü ve Nurhak yolları
Sürücülerin kış lastiği, zincir ve gerekli ekipmanlarla yola çıkmaları tavsiye ediliyor.
Don Uyarısı: 4 Gün Sürecek
Önümüzdeki 3–4 gün boyunca, özellikle gece ve sabah saatlerinde hava daha soğuk geçecek. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi sabahı yer yer don olayı bekleniyor.
Göksun çevresinde kuvvetli don ihtimali nedeniyle çiftçiler ve sürücüler için ekstra tedbir çağrısı yapıldı.
İlçelere Göre Günün En Yüksek Sıcaklıkları
-
Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 7–9 °C
-
Göksun, Nurhak: 2–3 °C
-
Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü: 0–5 °C
-
Andırın: 3 °C civarı
Rüzgâr ve Yüksek Kesimler
Rüzgârın bugün kuzey yönlerden sert esmesi bekleniyor. Berit, Binboğa, Engizek ve Yedikuyular gibi yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına görülebilir. Hafta sonu rüzgâr hızının bir miktar azalması beklenirken, yükseklerde sert esiş sürebilir.