Hayırseverlik anlayışını toplumsal dayanışmayla buluşturan Özge Group, Ramazan ayı boyunca kurduğu gönül sofrasıyla binlerce insanı aynı dua etrafında bir araya getirdi. Ali Özge Camii önünde, Özge Group Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özge koordinasyonunda kurulan iftar çadırı; yalnızca sıcak yemeklerin dağıtıldığı bir alan değil, aynı zamanda samimiyetin, kardeşliğin ve paylaşmanın hayat bulduğu bir buluşma noktası oldu.

Akşam ezanının yaklaşmasıyla birlikte çadırda oluşan kalabalık, Ramazan’ın birleştirici ruhunu gözler önüne serdi. Aynı sofrada yan yana oturan vatandaşlar, bir lokmayı paylaşmanın huzurunu yaşarken, edilen dualar umutla semaya yükseldi.

Ramazan ayı boyunca günlük yaklaşık 3 bin kişiye ulaşan bu anlamlı hizmet, toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olarak takdir topladı. Özge Group’un öncülüğünde hayata geçirilen iftar çadırı, yalnızca karınları doyurmakla kalmadı; ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettiren bir merhamet köprüsüne dönüştü.

Bir sofranın etrafında birleşen yüzlerce insan, Ramazan’ın özünü bir kez daha hatırlattı: Paylaştıkça çoğalan bereket, edilen her duayla büyüyen umut ve tek yürek olmanın verdiği huzur. Kahramanmaraş’ta kurulan bu gönül sofrası, Ramazan’ın ruhunu en sade ama en etkileyici haliyle yaşatmaya devam ediyor.