Ramazan ayının bereketi, paylaşma kültürü ve aile sofralarının sıcaklığı, Kahramanmaraş’ta bu kez tatlı bir kampanya ile buluştu. İftar sonrası tatlı ikramı geleneğini yaşatmak isteyen vatandaşların ilk tercihi olan şerbetli tatlılara olan ilgi, Ramazan’la birlikte artış gösteriyor. Bu yoğun talebi özel bir kampanyayla karşılayan Tatlıcıoğlu, hafta sonuna özel başlattığı uygulamayla hem tatlı severleri hem de dondurma tutkunlarını sevindiriyor.

İftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan baklava, kadayıf, şekerpare ve birbirinden lezzetli şerbetli tatlı çeşitleri, Tatlıcıoğlu’nun ustalarının özenli hazırlığıyla tepsi tepsi satışa sunuluyor. Özellikle kalabalık aile sofralarında ve iftar davetlerinde tercih edilen tepsi tatlılar, Ramazan akşamlarına lezzet katıyor.

Sadece bu hafta sonu geçerli olan kampanya kapsamında, 1 tepsi tatlı satın alan müşterilere 1 paket dondurma hediye ediliyor. Tatlıların ardından ikram edilen dondurma, iftar sonrası keyfi ikiye katlarken, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan tatlı severin yüzünü güldürüyor.

Vatandaşlar, hem geleneksel Ramazan lezzetlerini uygun bir fırsatla temin etmenin hem de tatlı alışverişine dondurma hediyesi eklemenin memnuniyetini yaşarken, işletme yetkilileri ise bayram öncesi yoğunluğun artmasını beklediklerini ifade ediyor. Tatlıcıoğlu’nun hafta sonuna özel bu kampanyası, Ramazan sofralarına tatlı bir bereket katmaya devam ediyor.