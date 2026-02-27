Olay, Güneşli Mahallesi Özlü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde rahatsızlandığı belirtilen genç kadın, kısa süre sonra yere yığıldı. Durumu fark eden ve yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İlham İ.nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ve savcılık ekipleri evde inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.