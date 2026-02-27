Yapılan çalışmalarda; Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı, Tefecilik, İzinsiz Kazı Yapmak, Resmî Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından 13, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 49 olmak üzere toplam 62 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İcra edilen operasyonlar neticesinde;

4 adet kaçak cep telefonu, 22 adet kaçak cep telefonu kulaklığı, 9 adet kaçak cep telefonu dokunmatik ekran camı, 30 adet sikke, 22 adet tarihi obje, 5 adet muhtelif kazı malzemesi, 4 adet dedektör, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet piştov çakmaklı tabanca, 92 gram metamfetamin, 43 adet sentetik ecza hapı, 27 gram esrar, 8 gram skunk, 7 gram eroin ve 1 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.