İstanbul’da Kahramanmaraşlı nüfusun en yoğun yaşadığı ilçelerden biri olan Esenyurt’ta düzenlenen program, geniş katılımlı ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Geleneksel Ramazan iftarına Kahramanmaraşlı hemşehrilerin yanı sıra siyaset, sanat, iş dünyası, kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan yoğun bir protokol katılımı oldu. Programın sunuculuğunu radyo programcısı Ali Biricik üstlendi.

İftar programında konuşan Harun Demir, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak birlik, beraberlik ve dayanışma temalı duygu yüklü bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Demir, böylesi buluşmaların hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Programda ayrıca protokol üyeleri de selamlama konuşmaları yaptı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Esenyurt Mert Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Halis Kahriman, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Turan ve AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Toğay Çoban Ramazan’ın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Samimi sohbetler ve dualarla devam eden iftar programı, birlik ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.